Mit vielen Menschen gemeinsam auf der Bühne Musik zu machen geht zurzeit nicht, also tragen wir die Musik hinaus aus dem Konzertsaal, hinein in den Kräutergarten des Westpfalzklinikums Kaiserslautern, den Innenhof des Seniorenheims am Stadtpark, vor die Kapelle des Winterberg Klinikums in Saarbrücken. Mehr als 50 DRP-Ständchen sind bis Ende Juni fest geplant. Aber DRP-Ständchen unter dem Motto „Wir kommen zu Euch“ müssen eine geschlossene Veranstaltung bleiben. Ort und Zeit werden vorab Sicherheitsgründen im Vorhinein nicht veröffentlicht. Das Musikprogramm reicht von Händels „Feuerwerksmusik“ bis zu Volksliedern, Walzer, Tangos und Ragtime.