Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen beim Ausparken eine Radfahrerin übersehen. Laut Polizei wollte der 43-jähriger Mann rückwärts aus einer Parklücke in der Poststraße fahren. Dabei übersah er jedoch eine 76-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Frau stürzte, verletzte sich am linken Ellbogen und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein sichtbarer Schaden.