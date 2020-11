Am Samstag kam es gegen 15.30 Uhr in der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr durch die Taubenstraße und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 79-jährige Radfahrerin und streifte diese mit seinem Auto. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht am Bein verletzt, und ihr Fahrrad wurde beschädigt, so die Polizei.