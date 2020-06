Die Verkehrsführung am Radweg von und nach Rimschweiler ist an der Kreiselbaustelle am Ixheimer Nagelwerk erneut geändert worden.Seitdem stehen erneut Radfahrer verwirrt da, werden durch Absperrgitter aufgehalten und müssen schauen, wie sie mit ihrem Drahtesel weiterkommen. Das Straßenamt, das neuerdings Landesbetrieb für Mobilität heißt, räumt ein, dass die Umleitungen noch nicht ausgeschildert sind.

Wer derzeit, von Rimschweiler kommend, mit dem Fahrrad in die Stadt fahren will, der muss jetzt laut Volker Priebe vom Straßenamt an der Südseite des neuen Kreisels entlangfahren. Bisher verlief der Radweg entlang der Nordseite parallel zum Autoverkehr.

In der Praxis sollte das so aussehen: Die Radfahrer, die vom Radweg aus Rimschweiler kommen, fahren nun nach links über einen neu angelegten Weg, dann wieder nach rechts zum Kreisel, um diesen an der Südseite herum und dann Richtung Stadtmitte. „Das hat offenbar bei Radfahrern und Fußgängern zu Verwirrung geführt, obwohl ein provisorischer Rad- und Fußweg existiert“, gibt Priebe zu. Erst am Dienstag, 16. Juni, soll die Radweg-Umleitung ausgeschildert werden. Die derzeitige Streckenführung soll dann voraussichtlich bis Ende September bestehen bleiben.

Für die Radler, die aus Mittelbach kommen, hat sich indes nichts geändert. Sie müssen laut Straßenamt noch bis August die Umleitung durch den Etzelweg fahren.phkr