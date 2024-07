Aus dem Staub gemacht hat sich ein bislang unbekannter Radfahrer, der am Dienstagmorgen in der Hilgardstraße in einen Unfall verwickelt war. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte ihren Wagen gegen 8 Uhr in Höhe der Gastwirtschaft Drumm am Fahrbahnrand geparkt und ihre Tür geöffnet. Dabei hat sie den von hinten mit seinem Zweirad herannahenden Mann übersehen. Dieser prallte gegen die Fahrertür und fiel zu Boden. Am Pkw ist dabei ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

Der offensichtlich Unverletzte sei direkt wieder aufgestanden und weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Angaben zu dem laut Schätzung 60 bis 70 Jahre alten Radfahrer machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail an pizweibruecken@polizei.de oder telefonisch unter 06332 976-0 zu melden.