Am Donnerstag fuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer gegen 17.15 Uhr durch die Landauer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Freibads wurde er von einem blauen Kleinwagen überholt, mit zu wenig Seitenabstand, so dass der Wagen den Radfahrer streifte und letzterer in den Straßengraben stürzte. Der 39-Jährige verletzte sich dabei. Die Fahrerin des blauen Kleinwagens – es soll sich um eine Frau mit blondem Haar gehandelt haben – fuhr davon, ohne sich zu kümmern, und beging somit Fahrerflucht. Das teilt die Polizei mit. Wer Angaben zur Unfallverursacherin beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06332 9760 in Verbindung zu setzen.