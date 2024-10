Ein Radfahrer ist am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Fasaneriestraße bergabwärts auf einen vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt anhaltenden VW Passat aufgefahren. Durch den Aufprall verletzte sich der 41-Jährige im Gesicht und an den Zähnen. Eine medizinische Versorgung lehnte der Verletzte laut Polizei ab. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.