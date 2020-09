Ein Radfahrer wurde am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mittelbach-Hengstbach schwer verletzt. In der nach Richtung Wattweiler führenden Mertelstraße, an der Abzweigung zum Neubaugebiet Auf Äckerchen, wurde der Mann auf dem Fahrrad von einem silberfarbenen BMW mit Saarpfalzkreis-Kennzeichen erfasst. Der Aufprall war offenbar so heftig, dass das Fahrrad acht Meter weit in eine neben der Straße liegende Wiese geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der notärztlichen Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, war am Nachmittag noch unklar. Die Straße war nach dem Unfall über mehrere Stunden gesperrt.