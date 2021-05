Erneut nimmt die Stadt St. Ingbert zwischen dem 6. und 26 Juni am deutschlandweiten Fahrradwettbewerb „Stadtradeln“ teil. Das erklärt die Pressestelle der Stadt in einer Mitteilung. Beim Wettbewerb geht es darum, dass möglichst viele Menschen statt mit dem Auto mit dem umweltfreundlicheren Fahrrad umherfahren. Im Wettbewerb sollen kleinere Gruppen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen - egal ob privat oder beruflich. Eine Mindestanzahl gefahrener Kilometer gibt es nicht. Teilnehmen kann jeder, der in St. Ingbert arbeitet, lebt, einem Verein angehört oder eine Schule beziehungsweise Universität besucht. Das Anmeldeformular gibt es im Internet unter stadtradeln.de/st-ingbert.