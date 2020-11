Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag, 3. November, alle zehn Radbolzen von einem Rad eines Sattelzug-Aufliegers gelöst. Wie die Polizei meldet, war der Auflieger im saarländischen Losheim in der Straße Im Weiherfeld abgestellt. Als sich die 30-jährige Fahrerin am Dienstagmorgen auf den Weg machen wollte, fiel ihr das ungewöhnliche Fahrverhalten ihres Lastzuges auf. Sie stellte fest, dass die zehn Radbolzen gelockert worden sind. Es entstand 1000 Euro Sachschaden an der Felge und an den Radbolzen. Die Polizei in Wadern hat Strafanzeige gegen unbekannt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet.