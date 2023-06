Eine Radspur und dafür weniger Parkplätze in der Lammstraße und der Fruchtmarktstraße, Radfahrer am Busbahnhof erlauben, die Fußgängerzone testweise für Radfahrer öffnen und Fahrräder in beiden Richtungen in Einbahnstraßen erlauben. Das schlägt Zweibrückens Radbeauftragter Klaus Fuhrmann vor. Er stellte seine Arbeit und seine Ideen am Mittwoch im Stadtrat vor.

