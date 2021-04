Für die gesamte kommende Woche kündigt die saarländische Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Baustellenbereich auf der Autobahn 6 in Höhe Homburg an. Schon diese Woche am Donnerstag und am Freitag, 16. April, stand in Fahrtrichtung Mannheim (Foto) ein Blitzer-Anhänger in Höhe der Tank- und Raststätte Homburg. Für den Zeitraum von übermorgen, Montag, 19. April, bis einschließlich Sonntag, 25. April, kündigen die Ordnungshüter an allen Tagen Radarmessungen auf der A 6 im Bereich Baustelle Homburg an. Wo genau und in welche Fahrtrichtungen dies jeweils geschehen wird, wurde vorab jedoch nicht mitgeteilt. Zusätzlich ist für Montag, 19. April, auch noch ein Blitzereinsatz auf der Bundesstraße 423 zwischen Homburg und Blieskastel geplant. Bei den Messstellen handle es sich um „Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden“. Aus einsatztechnischen Gründen könnten bereits angekündigte Kontrollen mitunter aber auch entfallen.