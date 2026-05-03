Ein rücksichtsloser Fahrer hat am Samstag gegen 18.10 Uhr in der Ixheimer Kirchbergstraße in Richtung Garten Rücker mehrere Fußgänger gefährdet, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Passantin meldete einen schwarzen Seat Leon mit ZW-Kennzeichen. Mehrere Fußgänger mussten ausweichen und zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das teilte die Polizei mit. Wenige Minuten später meldeten Zeugen dasselbe Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Thomas-Mann-Straße. Die Beamten fanden das Auto unverschlossen in der Thomas-Mann-Straße und ermittelten den Fahrer.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 0631 369-15399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.