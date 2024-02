An diesem Sonntag, 18. Februar, kann man mehr übers Römermuseum, aber auch mehr über Homburgs Straßen und Plätze erfahren. Zwischen 14 und 15.30 Uhr wandeln die beiden Gästeführer Christian Schröder und Gerhard Schmidt auf den Spuren der Kelten, Römer und denen Napoleons. Im Fokus der kostenlosen Führung „Straßen, Gassen, Brücken, Plätze“ stehen die Straßen, die in diesen vergangenen Zeiten gebaut wurden. Man kann den Straßen selbst auf die Spur gehen und anhand von alten Bildern und Karten sehen, wie die Wege damals aussahen. Treffpunkt ist das Römermuseum in Homburg-Schwarzenacker, Homburger Straße 38. Maximal können 40 Personen an der Führung teilnehmen. Man sollte sich vorher unter der Telefonnummer 0178 7358368 oder per Mail an gaestefuehrer-a.schroeder@t-online.de anmelden.