Eine 42 Jahre alte Autofahrerin wurde am Mittwochmittag Opfer eines dreisten Raubs.

Nach Angaben der Polizei saß die Frau gegen 12.25 Uhr gegenüber dem Katholischen Krankenhaus in ihrem an dem Kaiserstraße parkenden Auto, als sich ein 30 bis 35 Jahre alter Fahrradfahrer heranmachte und über die Seitentür, wegen der Hitze durch die heruntergelassene Scheibe, nach ihrer Handtasche griff. Die Frau versuchte die auf dem Beifahrersitz liegende Tasche noch festzuhalten, erhielt aber von dem Unbekannten einen Schlag auf den Arm. Der Räuber entkam auf seinem Mountainbike. An der Gleisunterführung im Bereich Alte Bubenhauser Straße/Luitpoldstraße fand sich später das Etui mit Girokarten der Geschädigten; bei den Bahngleisen zwischen Hauptbahnhof und Einmündung Fruchtschuppenstraße/Alte Bubenhauser Straße warf der Räuber die Handtasche, allerdings ohne die darin befindliche Geldbörse, weg. Die Polizei beschreibt den Täter so: Mann mit kurzen, glatten, dunkelblonden Haaren im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, 1,85 bis 1,90 Meter groß, kein Brillenträger, schlanke Figur, trug hellgraues oder weißes Kapuzen-T-Shirt, kurze Hose und weißen Einweg-Mundschutz. Er fuhr ein weißes Mountainbike mit Federung am Fahrradrahmen (hinten) und Gabelfederung vorne.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen und bittet insbesondere Personen, die den Täter bei der Ausführung und/oder auf der Flucht gesehen haben, sich zu melden.