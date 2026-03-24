Was ist auf diesem Foto zu sehen und wo könnte es aufgenommen worden sein? Das fragt sich RHEINPFALZ-Leserin Monika Lapp aus Ixheim. Wer kann Hinweise geben?

Angeregt durch einen Bericht über die Zweibrücker Datenretter, die historische Fotos und Filme aus Privatbesitz digitalisieren und archivieren, durchsuchte die 76-jährige Monika Lapp ihre alten Fotoalben. Dabei stieß sie auf dieses Schwarz-Weiß-Foto, das ihr Rätsel aufgibt.

Darauf zu sehen ist unter anderem Conrad Lapp, der Vater ihres Schwiegervaters. Conrad Lapp war von Beruf Zimmermann. Das Foto dürfte nach Einschätzung von Monika Lapp um das Jahr 1900 entstanden sein. Relativ sicher ist sie sich auch, wo das Foto aufgenommen wurde. Ihrer Meinung nach könnte es in Ixheim gemacht worden sein, auf einem damals noch unbebauten Gelände, etwa dort, wo sich heute der Wasgau-Markt befindet. Das auffällige hölzerne Gerüst in der Bildmitte könnte möglicherweise das Tragwerk eines Turms sein. Monika Lapp hofft auf Hinweise von anderen RHEINPFALZ-Lesern und fragt: „Wer erkennt das Motiv oder kann etwas zur Entstehung des Fotos sagen?“ Hinweisgeber können sich per E-Mail an redzwe@rheinpfalz.de wenden.