Ein Foto mit einer kuppelförmigen Holzkonstruktion hat Monika Lapp Rätsel aufgegeben. Nun haben RHEINPFALZ-Leser Antworten geliefert.

Ein altes Foto mit einer kuppelförmigen Holzkonstruktion – aufgenommen vermutlich um 1900 –, das Monika Lapp in einem ihrer Fotoalben entdeckt hatte, übergab sie vor kurzem den Zweibrücker Datenrettern. Auf diesem Foto war auch Monika Lapps Großvater, der Zimmermann Conrad Lapp, abgebildet. Ein Leseraufruf der RHEINPFALZ – ob jemand weiß, wo das Foto aufgenommen worden sein könnte und was es mit der Holzkonstruktion auf sich hat – hat nun zu der Lösung des Rätsels geführt.

Andreas Ullrich teilte mit, dass sich dieses historische Bild in dem Buch „Blühendes Zweibrücken“ auf Seite 139 befinde. In der Bildunterschrift darunter ist zu lesen: „Zimmerleute der Firma Häfner (heute Rauch) in der Ixheimer Straße haben gerade den Turmhelm der ehemaligen Luitpoldschule fertiggestellt (1913/14), der bis zur Zerstörung der Stadt eines ihrer Wahrzeichen war. Man sieht auch, wie dünn besiedelt die heutige Ixheimer Straße damals war.“

Nicht Luitpold-, sondern Ludwigsschule

Laut Helmut Sittinger haben die Autoren in ihrem Buch allerdings den Namen der Schule falsch angegeben: „Es handelte sich nicht um die Luitpoldschule, sondern um die Ludwigsschule.“ Joachim Kropp schreibt: „Auf dem Foto aus dem Album von Monika Lapp dürfte der Dachstuhl des Uhrturmes der Ludwigsschule zu sehen sein. Die Ludwigsschule ist das heutige Helmholtzgymnasium. Auf dem Gelände, auf dem heute unter anderem der Wasgau-Markt steht, war einst das Sägewerk der Familie Rauch, das später am Etzelweg ansässig war. Fritz Rauch, der letzte Inhaber, lebt noch in Brenschelbach.“ Auch Waltraud Pallasch schreibt: „An dieser Stelle befindet sich heute wie vermutet der Wasgau-Markt.“ Sie weist ebenfalls darauf hin, dass die Schule Ludwigsschule hieß.

Die Ludwigsschule wurde später in Pestalozzischule umbenannt und gehört heute zum Altbau des Helmholtzgymnasiums. Monika Lapps Nachbarin Antje Hafner, Bernd Grauwickel, Christiane Knoll, Manuel Schunck, Peter Martini und Ruth Nord kamen zum gleichen Ergebnis. Als Bestätigung ihrer Vermutungen schickten sie der Redaktion Repros alter Postkarten und Kopien aus dem Buch „Blühendes Zweibrücken“ mit.

Diese Postkarte hat uns Joachim Kropp geschickt. Sie zeigt die Lammstraße mit der Ludwigsschule. Repro: Joachim Kropp/oho

Oder doch auf dem Soldatenfriedhof?

Ruth Nord hat eine andere Idee, wo das Foto aufgenommen sein könnte: nicht wo heute der Wasgau-Markt steht, sondern auf dem heutigen Soldatenfriedhof. „Ich merke mir manchmal Umgebungen mit Einzelheiten baulicher Art. Obwohl ich nicht aus Zweibrücken oder Ixheim stamme, erkannte ich die Stelle sofort.“ Nord ist sich sicher, dass der Aufnahmestandort dem heutigen Soldatenfriedhof entspricht, fertigte an ihrer vermuteten Stelle ein aktuelles Foto an und lieferte gleich noch eine Skizze mit, wo sich die Holzkonstruktion damals befunden haben könnte. Sie stellte sich etwa in Höhe des heutigen Sandsteinkreuzes und fotografierte in Richtung Thierystraße.

Ruth Nord vermutet, dass das Foto auf dem heuutigen Soldatenfriedhof aufgenommen sein könnte. Foto: Ruth Nord/oho

„Die beiden Häuser oben in der Mitte haben einen schmalen Anbau, wie man ihn oft für nachträgliche Abtritte baute. Das linke mit dem einen Fenster im Giebel muss wohl inzwischen aufgestockt worden sein und ein um 90 Grad gedrehtes Dach erhalten haben.“ Auf ihrem aktuellen Foto von vergangener Woche habe dieses Gebäude nun breite Querstreifen im neuen Giebel, so Nords Vermutung.

Kuppel der Villa Rothenberg ins Spiel gebracht

Sie schreibt weiter: „Die Gebäude rechts oben gehören zu dem heute noch existenten Bauernhof in der Vogelgesangstraße. Das dunkle niedere Gebäude mit den zwei Fenstern ist heute mit Efeu überwuchert.“ Das passe alles zusammen, und den Soldatenfriedhof habe es um 1900 noch nicht gegeben. „Es war wohl die einzige nutzbare Stelle, um so eine Kuppel in Ruhe zimmern zu können.“

Das Originalfoto. Repro: Joachim Steinmetz

Auf ein anderes Gebäude hatten Andreas Danner und Patrick Schmidt getippt. Beide meinten, es handele sich um die alte Kuppel der Villa Rothenberg in der alten Steinhauser Straße – auch als Villa Ipser bekannt. Schmidt fügte in seiner E-Mail ein altes Foto der Villa bei. Eine gewisse Ähnlichkeit der Form ist tatsächlich nicht zu leugnen.