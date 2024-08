Dieser Unfall gibt der Zweibrücker Polizei Rätsel auf: Am Samstag meldeten mehrere Zeugen, dass die Betonmauer am neuen Rimschweiler Verkehrsteiler tiefe Schrammen vorweist. Kurios: Das mutmaßliche Unfall-Auto, ein silberner Ford Galaxy mit Kaiserslauterer Kreiskennzeichen, stand nur wenige Meter weiter − vom Fahrer fehlte jedoch jedwede Spur. „Statt dem vorderen rechten Reifen befand sich an dem Auto vorne rechts ein Wagenheber“, schreibt die Polizei. Dass der Ford mit der Mauer kollidiert ist, sei aufgrund der Unfallspuren sehr wahrscheinlich.

Stand Montagvormittag wurde der Halter des Fords seitens der Polizei ausfindig gemacht. Die Ermittlungen zum Fahrer laufen. Ob der Halter gleichzeitig der Fahrer ist, kann laut Polizei sein, muss es aber auch nicht. Der Ford wurde zwischenzeitlich abgeschleppt, der Wagen ist versichert gewesen. Mögliches Motiv für die Fahrerflucht ist laut Polizei der Einfluss von Drogen oder Alkohol, vielleicht hatte der Fahrer aber auch keinen Führerschein. Die Polizei schätzt den Schaden an Mauer und Auto auf insgesamt 7000 Euro. Zeugen können die Zweibrücker Dienststelle unter der Telefonnummer 06332 9760 erreichen.