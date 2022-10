In Zweibrücken haben Diebe in der Nacht auf Mittwoch an einem Autohaus in der Gottlieb-Daimler-Straße acht Räder von abgestellten Gebrauchtwagen abmontiert und gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurden die betroffenen Autos bei dieser Tat beschädigt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 15.000 Euro an.