Samstagabend in der Zweibrücker Festhalle: Der Quatsch Comedy Club beweist, dass das Format auch 2026 noch trägt.

Mit dem Quatsch Comedy Club ist ein Format auf der Bühne zu erleben, das wie kaum ein anderes für die Institutionalisierung der Stand-up-Comedy in Deutschland steht. Vier Acts, ein Moderator, knapp zwei Stunden – ein Ritual, das seit den frühen 90er Jahren nahezu unverändert funktioniert und gerade deshalb seine Wirkung entfaltet.

Geburtsstunde des deutschen Stand-Up

1992 von Thomas Hermanns gegründet, gilt der Club als Geburtsort der Stand-up-Comedy in Deutschland. Was heute selbstverständlich wirkt – ein Comedian allein mit Mikrofon auf der Bühne – war damals nahezu unbekannt. Mit der späteren TV-Ausstrahlung wurde das Format einem Millionenpublikum zugänglich und entwickelte sich zur Talentschmiede. Viele der heute bekannten Namen der deutschen Comedy haben hier frühe Auftritte absolviert. Bis heute fungiert der Club als Schnittstelle zwischen Nachwuchs und etablierten Künstlern – ein Ort, an dem unterschiedliche Stile bewusst nebeneinandergestellt werden.

Vier ganz unterschiedliche Sets

Der Abend folgt der klassischen Dramaturgie des Clubs: kurze Sets, schnelle Wechsel, ein Moderator als verbindendes Element. Das erzeugt Tempo, verhindert Ermüdung und erlaubt stilistische Vielfalt. Und gerade in einer kleineren Stadt wie Zweibrücken zeigt sich die Stärke dieses Konzepts: Das Publikum ist gemischt, nicht auf eine bestimmte Comedy-Schule eingeschworen. Lacher entstehen hier nicht aus Szene-Codes, sondern aus Wiedererkennung. Und genau hier bewährt sich das Line-up.

Die vier Acts, zusammengeführt von der überdrehten Moderatorin Jacky Feldmann, sind ein Panorama deutscher Comedy. Den Auftakt übernimmt Bora (Ahmet Altun) – und er setzt damit einen Ton, der den Abend klug eröffnet. Sein erzählerischer Stil, kombiniert mit spontanen Publikumsreaktionen, schafft sofort Nähe. Er tastet sich nicht vorsichtig heran, sondern schafft von Beginn an eine gewisse Vertrautheit im Raum. Bora ist kein klassischer Warm-up-Comedian, sondern eher ein Moderator ohne Moderation: jemand, der das Publikum in einen gemeinsamen Rhythmus bringt.

Nach diesem lautstarken Einstieg folgt mit Henning Schmidtke ein bewusster Kontrast. Schmidtke verlangsamt das Tempo, verschiebt den Fokus von der spontanen Interaktion zur gedanklichen Präzision. Seine Pointen entstehen aus Analyse, aus dem genauen Beobachten und Weiterdenken des Alltags. Gerade an dieser Stelle entfaltet sein Stil eine besondere Wirkung: Das Publikum ist dank Bora eingeschwungen, nun wird es gefordert. Schmidtke steht damit exemplarisch für die Verbindung von klassischem Kabarett und moderner Comedy – ein Grenzgänger zwischen Unterhaltung und Reflexion. Im Vergleich zu Bora geradezu ein Intellektueller.

Mit Lena Beermann zieht das Tempo wieder an. Ihr Auftritt wirkt wie ein energetischer Impuls: schnell, direkt, persönlich. Sie spricht über Beziehungen, Selbstwahrnehmung und gesellschaftliche Erwartungen. Nach der analytischen Phase zuvor funktioniert ihr Set wie ein Befreiungsschlag. Sie orientiert sich stärker am internationalen Stand-up: weniger Aufbau, mehr Punchlines, mehr Haltung.

Den Abschluss bildet Roberto Capitoni – und damit eine Rückkehr zur erzählerischen Form. Seine Geschichten über Familie, kulturelle Unterschiede und Alltag wirken wie ein Resümee des Abends. Wo Bora Nähe hergestellt hat, vertieft Capitoni sie. Seine Comedy ist auf Wiedererkennung angelegt. Capitoni steht für die Generation, die den Weg für heutige Stand-up-Formate bereitet hat. Dass er den Abend beschließt, ist fast programmatisch: ein Hinweis auf die Wurzeln hinter der Vielfalt.