Die Stadt stellt den Bebauungsplan für das Brauereigelände neu auf. Nach kurzer Diskussion gab der Stadtrat dafür am Mittwoch grünes Licht. Den ursprünglichen Plan hatte das Oberverwaltungsgericht in Koblenz jüngst für ungültig erklärt. Bemängelt wurde unter anderem, dass der Plan nur Sondergebiete ausweise, obwohl sich beispielsweise auch Mischgebiete eignen würden. Anwohner befürchten etwa, dass der Pirmasenser Investor Manfred Schenk auf dem Gelände mehrstöckige Wohntürme bauen will, die ihre Lebensqualität einschränken und hatten vor Gericht geklagt. Deshalb wollte Ulrich Schüler (FDP) auch wissen, ob nun auf die Belange der Anwohner mehr eingegangen wird. Claudia Lennartz, Geschäftsführerin vom Planungsbüro Agsta aus Völklingen, das auch den ersten Plan erstellte, bejahte dies. In einem gemischten Wohngebiet dürfe sehr viel weniger dicht gebaut werden als in einem Sondergebiet. Neben Wohnhäusern plant Schenk dort auch ein Pflegeheim und ein Hotel.