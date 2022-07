Ein Stabhochsprung-Quartett des LAZ Zweibrücken startet am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der Altersklasse U16 in Bremen. Dabei sind die Jungs am Samstag ab 15.25 Uhr dran, die Mädchen einen Tag ab 12.05 Uhr. Vor allem LAZ-Springer Ben Silas Kribelbauer (Bestleistung: 3,80 Meter) will sicher bei der Medaillenvergabe mit eingreifen. Schärfste Konkurrenten sich wohl Michael Schwarz (TSV Wasserburg/4,20m) und Mario Mönninger (TV Emmering/3,80m). Vielleicht aber auch sein Zweibrücker Vereinskollege Lukas Hell (3,70m).

Schwerer wird es für die LAZ-Sportlerinnen Paula Legner (3,25m) und Livia Anneliese Könsgen (3,01m). Da ist eher Erfahrungen sammeln angesagt. Denn die Leverkusenerin Naya Füllers hat im Mai schon 3,65 Meter überwunden. Betreut wird das Quartett von den LAZ-Trainern Alexander Gakstädter und Helmut Kruber.