Nach Coronafällen hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises am Freitag, 25. September, Quarantäne für Schüler und Lehrer an der Grundschule in Kirkel-Limbach sowie an der St. Ingberter Albertus-Magnus-Realschule angeordnet. In der Limbacher Grundschule sind die Klassen 3a und 3b mit 44 Schülern und fünf Lehrern betroffen. Sie sollen am Mittwoch, 30. September, vom Gesundheitsamt auf Covid-Infektionen getestet werden. Bei negativem Ergebnis dürfen sie die Quarantäne am 1. Oktober verlassen. Bereits am Montag, 28. September, werden 102 Siebtklässer und 14 Lehrer der Albertus-Magnus-Realschule St. Ingbert getestet. Dort war am Freitag die Corona-Infektion eines Schulkinds bekannt geworden.