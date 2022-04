Ende Februar wurde in einem Waldgebiet bei Zweibrücken ein Wildschwein aufgefunden, das lebend in einer dünnen Drahtschlinge hing, die sich am Hals festgezogen hatte. Ein Jäger erlöste das Tier. Das teilt die Polizei mit, die davon ausgeht, dass das Wildschwein bereits mehrere Tage in der Falle saß. Wann die Drahtschlinge angebracht wurde, kann nicht genau festgelegt werden, es muss aber vor März gewesen sein. In einem Waldgebiet bei Saarbrücken ereignete sich im gleichen Zeitraum ein gleichgelagerter Fall. Die bisherigen Ermittlungen erbrachten keine weiteren Hinweise. Die Polizei appelliert nun an die Bevölkerung: Solche Schlingen sind nicht nur für Tiere sehr gefährlich, sondern auch für Menschen, insbesondere für spielende Kinder. Wer eine solche Drahtschlinge entdeckt, sollte sofort die Polizei verständigen. Die Schlingen werden in der Regel auf Wildwechseln, bevorzugt an Engstellen, ausgelegt. Passierendes Wild verfängt sich in der Schlinge, die wie ein Kabelbinder funktioniert und sich immer weiter zuzieht. Es handelt es sich hierbei um Jagdwilderei. Alleine schon das Auslegen einer solchen Schlinge wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten bis zu fünf Jahren belegt. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06331 5200 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.