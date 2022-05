Vor vier Jahren spielte die kremlkritische Frauenband Pussy Riot in der nur halb vollen Saarbrücker Garage, weil sie noch nicht so bekannt war. Das ist nun anders – wegen Putins Krieg und weil Frontfrau Maria Alokhina (33) gerade erst aus Russland fliehen konnte. Das einzige Pussy-Riot-Konzert in der Region findet am Samstag, 28. Mai, 20 bis 22.30 Uhr, im Weltkulturerbe Völklinger Hütte statt

Das Konzert dauert 90 Minuten, danach gibt eine einstündige Diskussion mit Pussy Riot über Kunst, Kritik und Politik. Alles in Englisch. Die Musikshow basiert auf dem Buch „Riot Days“ von Maria Alokhina. Die „Pussy Riot Anti-War Tour“ ist ein Perfomance-Projekt aus Musik, Theater und Video. Weltweit bekannt wurde Pussy Riot 2012 mit ihrem Punk-Gebet in der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale in bunten Strumpfmasken mit einem Punk-Gebet für Freiheit gegen Putin protestiert hatten. Das Video davon geht um die Welt (und ist auch in der Völklinger Hütte in der aktuellen Ausstellung „The World of Music Video“ zu sehen). Daraufhin wurden die vier Bandfrauen zu zwei Jahren im Arbeitslager verurteilt wurden. Davon handelt das Buch. Karten für 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es bei der Völklinger Hütte.