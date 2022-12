Alles wird immer teurer, das Geld ist knapp, und jetzt auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen! Muss nicht sein, sagen wir. Schenken ja, kaufen nein. Hinter unseren Adventskalender-Türchen gibt es dieses Jahr jeweils eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, das wenig oder gar nichts kostet. Außer etwas Zeit, Lust und Hingabe, die müssen schon sein. Und: Keine Angst, es wird kein Kerzenständer aus alten Wäscheklammern gebastelt.

Es hat immer noch was von purem Luxus: ein Frühstück im Bett, serviert auf einem extra Bett-Tablett (so was gibt’s) mit Kaffee, frischen Brötchen, O-Saft und allem, was man halt so gerne zu sich nimmt am Morgen. Weil’s ein Geschenk ist – das ans Bett bringen ist Teil davon – darf auch etwas Lachs dabei sein, frisches Obst wird auch gerne gesehen, ein Blümchen und ein Gläschen Sekt direkt nach dem Aufwachen können auch nicht schaden. Deftig geht’s auch, dann gibt’s english breakfast mit Speck, Eiern, Würstchen, Bohnen und Co. Oder amerikanisch mit Pancakes und Ahornsirup oder französisch mit Croissant oder – ach, Ihnen fällt sicher was ein.