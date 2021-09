Dinos, das sind doch diese furchterregenden, monströsen Teile. Die 50 Kinder in der Jugendbücherei wissen das. Aber sind Dinos nicht ausgestorben? Fast. Im Puppenspiel sind sie lebendig, nett und kuschelig. Die Eröffnung der Reihe „Kultur für Kinder“ sorgte für viel Gelächter.

T-Rex keucht, er hustet und würgt. Der grüne Dino mit den Stacheln kann es nicht fassen, dass ein Butterbrot derart in seiner Kehle brennt. Denn in der Geschichte „Wie man einen Dino besiegt“ ist der Tyrannosaurus rex ganz und gar kein Fleischesser.

Er isst dagegen für sein Leben gern Butterbrote. Die lässt er sich einfach von Bronto, dem grauen, kleineren Dino bringen. Aber damit nicht genug: T-Rex kann es auch nicht lassen, ihn immer wieder zu ärgern.

Ein Plan muss her

Das merken auch bald die Kinder. In der Aula unter der Zweibrücker Jugendbücherei sind sie schnell auf seiner Seite und helfen ihm dabei, sich einen Plan zu überlegen. Bronto will ihn zum Freund – so ärgert er ihn ja nicht mehr! Ein Geschenk muss her, um ihm die Freundschaft schmackhaft zu machen.

„Ich schenke ihm Schokolade! Hatten Dinos schon Schokolade?“, überlegt der ratlose Bronto. „Dinos hatten noch keine Schokolade! Dinos essen, was hier wächst!“, wissen viele Kinder. „Und ein Kaugummi?“ Das sorgt für viel Gelächter. Ein ausgelassenes Gekreische ertönt in der Aula. Überhaupt ist die Stimmung durchgehend gut. Die Kinder sind weder über- noch unterfordert. Das Puppenspiel reißt sie richtig mit.

Gletschereis mit Kräutern

Plötzlich hat der graue Dino die Idee: Eis, das er vom Gletscher nimmt! Das will er in Kräutern wälzen, dass es auch gut schmeckt. „Warum heißt das nicht Eiscreme?“, will ein Mädchen wissen.

Sie sind auf zack, die jungen Zuschauer, die dem Stück gebannt zusehen. Sie freuen sich unglaublich, wenn sie dem Dino helfen können, klatschen, lachen und johlen. Das 50-minütige Puppentheater ist fesselnd.

Der nächste Zwist

Die Geschichte entwickelt sich stetig weiter. Dem roten Faden können die Kinder leicht folgen. Sie fiebern immer wieder einem neuen Zwist entgegen. Ihre Erwartungen werden nicht enttäuscht. Denn als Bronto T-Rex das Eis anbietet, geht das nach hinten los. Er weiß nicht mehr weiter. Stego hilft seinem Freund Bronto dabei, sich was Neues auszudenken.

Wie wäre es, wenn Bronto einfach viel Krach macht, wenn T-Rex ihn wieder ärgern will? Die Kinder helfen ihm. Sie stampfen mit den Füßen, was aber nicht so recht hilft.

Springen und tanzen

Alle sind mit den Nerven am Ende. „Was macht ihr so, wenn ihr nachdenken müsst?“, fragt Wolfgang, der die Geschichte erzählt. – „Ich gehe in mein Zimmer!“, verrät ein Mädchen. Wolfgang klimpert lieber was auf seiner Gitarre. „Dino Rex, am besten hopp und weg!“, singt er zusammen mit den Kindern. Die springen hoch und tanzen.

Das Sprichwort „In der Kürze liegt die Würze“ stimmt bei dieser Geschichte völlig – denn kurzerhand macht Bronto mit seinem Freund ganz spezielle Butterbrote für T-Rex: Mit Pfeffer. „Was gibt“s noch anderes Scharfes?“ – „Chili, Peperoni!“, schallt es von den Kindern. Es klappt: Nachdem T-Rex ein Riesenbrot mit Chili, Peperoni, scharfem Senf und Pfeffer verschlungen hat, brennt ihm der Mund wie Feuer. Die Dinos tanzen zusammen mit den Kindern ihren Siegestanz. „Nicht alle T-Rexe sind so böse!“, meint Wolfgang. Nach dem Puppenspiel können die Kinder die flauschigen Dinos noch streicheln.