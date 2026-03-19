„Das da ist mein Tod.“ Als diese Worte fallen, sind die Besucher in der Zweibrücker Festhalle wie erstarrt. Sie werden Zeugen eines schockierenden Experiments.

Das Figurentheater für Erwachsene „Dr. Fischer aus Genf oder die Bomben-Party“ ist skurril, spannend und verstörend. So etwas hat man in Zweibrücken noch nie gesehen. Sebastian Kautz schlüpft als einziger Darsteller in acht verschiedene Rollen. Nur wenn er die Hauptfigur Alfred spielt, nutzt er dafür seinen eigenen Körper. Für alle anderen lässt er die Puppen tanzen. Er haucht jeder einen ganz eigenen Charakter ein. Er spricht anders, bewegt die großen Puppen, die Schneiderin und Requisiteurin Melanie Kuhl detailreich gearbeitet hat, jede auf ihre eigene Weise.

Zentral ist die Frage der Moral: Nehmen die Charaktere für einen Millionenbetrag ihren eigenen Tod in Kauf? Denn einer von ihnen wird am Ende tot sein. Schade nur, dass das nur wenige Leute mitbekommen. Denn lediglich 50 Besucher wollten sich ansehen, was sich hinter dem Untertitel „Figurentheater für Erwachsene“ verbirgt. Es ist ein trauriges Bild – mittendrin gehen auch zwei Leute. Den anderen gefällt’s.

Der Milliardär und die Tochter

Manchmal wechselt Kautz zwischen den Puppen innerhalb von Sekunden hin und her. Sie haben einen großen Kopf, Arme und einen Oberkörper, nur die Beine fehlen. Das gleicht er aus, indem er sie vor sich hält und ihnen seine Beine leiht. Es ist bemerkenswert, wie er sie beherrscht. Beherrschen, das will auch Dr. Fischer seine Gäste, die er regelmäßig zu seinen Dinnerpartys einlädt. Alfred ist mit seiner Tochter Anna zusammen und will sie heiraten. „Er ist der Satan!“, sagt Anna über ihren Vater, den Milliardär, der sein Vermögen mit Zahnpasta-Erfindungen gemacht hat. Für sie sind seine Partys „Treffen der Monster“. Trotzdem möchte sie, dass Alfred ihren Vater anstandshalber kennenlernt.

Live-Musik gibt es auch: Gero John beginnt am Cello zu ihren Worten zu spielen. Erst zupft er die Saiten, dann verfällt er in ein immer schneller werdendes Spiel, das von Unheil spricht. Die Atmosphäre wird schwerer, bedrückend und geladen, als Alfred Dr. Fischer kennenlernt. „Ich wusste nicht mal von Ihrer Existenz!“, brüllt er. Wenn er lacht, grunzt er wie ein Schwein. Etwas Böses umgibt den Milliardär, aber auch etwas Geheimnisvolles. Das bringt Kautz gut rüber.

Skurril und witzig

Nach diesem ersten Treffen baut sich die Spannung immer weiter auf. Als Alfred zu seiner ersten Dinnerparty geladen wird, ist das so skurril wie witzig. „Oh, ein neuer“, lechzt Kautz gierig, der der Puppe eines uralten Mannes seine Stimme leiht. Er dreht seinen Puppenkopf fast um 360 Grad. General Krüger schießt mit seiner Pistole in die Luft, Mrs. Montgomery ist eine schrullige alte Frau, die völlig plemplem wirkt und manchmal wie ein Hund kläfft, Richard Dean ist ein schwuler und stets betrunkener Schauspieler. Alle sind völlig überzeichnete Figuren, die dem Ganzen ein bisschen Komik verleihen. Dr. Fischer beleidigt ihn mit der Behauptung, Dean komme immer „zum vorzeitigen Samenerguss“, und beleidigt alle.

Dafür kriegen die Gäste aber teure Uhren und andere Geschenke. Dr. Fischer offenbart: „Ich möchte wissen, ob Habgier Grenzen hat. Ob der Tag kommt, an dem sie meine Geschenke nicht annehmen.“ Es ist das verstörendste Dinner, das man je gesehen hat. Die Leinwand hinter der Tafelrunde wechselt von Magenta zu Grau. Es ist ein reduziertes, aber wirkungsvolles Bühnenbild. Alles lebt vom meisterhaften Spiel mit den Puppen und von Johns tollem Cellospiel, das intensiv auf einen niederprasselt und die Spannung bis ins Unermessliche steigert.

Knallbonbons für die Gäste

Als Anna bei einem Skiunfall stirbt, will Alfred nicht mehr leben. Er sinkt auf ihren Grabstein und steckt sich eine Pistole in den Mund. Man schaut zu, ist zugleich abgestoßen und angezogen von dieser Inszenierung zwischen Horror und Thriller.

Plötzlich ertönt eine Stimme – Dr. Fischer bittet wieder zum Dinner. Diesmal gibt es Knallbonbons für die sechs Gäste – fünf enthalten einen Scheck über einen zweistelligen Millionenbetrag, eines Sprengstoff. Alle greifen zu. Alfred will eh sterben, so greift er als letzter nach dem Knallbonbon – aber es ist Dr. Fischer, der stirbt. Das hat er so geplant. Das anderthalbstündige Stück war spannend und einzigartig inszeniert – die Romanadaption ist aber nicht für jeden etwas.

2011 haben die beiden ihre Theaterbühne Cipolla gegründet; seitdem sind elf Produktionen entstanden. „Wir entwickeln das Stück gemeinsam“, erzählt John. So entsteht alles zusammen. Die Musik hat er selbst komponiert; die Stücke haben keinen Namen. Früher haben sie zwei Jahre für ein Stück gebraucht, jetzt dauert es nicht mehr so lang.