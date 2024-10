Es ist einiges los im Oktorber im Erdgeschoss vom Gasthaus Sutter. An vier Abenden kommen Freunde von Punk, Metal, Ska und auch Rap-Musik auf ihre Kosten, mit dabei sind Bands aus dem benachbarten Ausland, aber auch Lokalmatadore. Fürs kommende Jahr stehen Änderungen an.

Fabian Knauber, der seit einigen Jahren gemeinsam mit Daniel Krause unter dem Label FKK (Faber-Krause-Konzerte) Konzerte im Erdgeschoss veranstaltet, weiß, dass der Oktober-Spielplan prall gefüllt ist. „Im Oktober ballt es sich an Konzerten schon ein bisschen, das stimmt“, sagt Knauber, den alle eigentlich nur Faber nennen.

Der Konzertsaal in Niederauerbach ist beliebt, neben FKK bieten die Betreiber des Gasthauses Sutter selbst Veranstaltungen an – etwa den Sutter-Geburtstag oder die Strandparty -, dazu veranstaltet noch Sebastian Kolenda unter dem Label „Koile macht Boile“ Konzerte. Außerdem haben sich, wie Knauber berichtet, lose ein paar Menschen zusammengetan, die gerne Konzerte veranstalten, bei Veranstaltungen mithelfen: „ Zweibrücken Subculture“ heißt der Zusammenschluss. „Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, da kann jeder Vorschläge machen, welche Bands vielleicht mal im Erdgeschoss auf der Bühne stehen könnten“, erzählt Faber im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Neben Diskussionen zu Bands und Konzerten werde über die Gruppe auch Hilfe und Unterstützung bei Veranstaltungen organisiert.

Saal fasst 180 Zuschauer

Das Erdgeschoss, der ans Gasthaus Sutter in Niederauerbach angeschlossene Veranstaltungsraum in der Pirmasenser Straße 114, fasst rund 180 Zuschauer. Über ein mangelndes Konzertangebot kann im laufenden Jahr nicht geklagt werden, auch im vergangenen Jahr fanden – im Vergleich zu den Vorjahren - wieder öfter Konzerte im einst vom Verein Musikkultur Zweibrücken bespielten Saal statt. Beim Gastspiel von Gringo Mayer im vergangenen November – veranstaltet von Sebastian Kolenda - etwa platzte das Erdgeschoss gar aus allen Nähten, erlebte einen denkwürdigen Auftritt des Künstlers aus Ludwigshafen, der demnächst sein drittes Album veröffentlicht.

Aber auch die FKK-Konzerte finden ihr Publikum, so waren die italienischen Ska-Punks Los Fastidios bereits mehrfach zu Gast im Sutter – eine Band, die eigentlich auch in größeren Hallen daheim ist – und ins Erdgeschoss mehr als 100 Zuschauer lockte. „Zweibrücken liegt gar nicht so schlecht“, ordnet Knauber die Rosenstadt auf der Landkarte für Musikbands ein. Köln, Mannheim, Frankfurt, Luxemburg liege nicht weit, so dass Zweibrücken gerne von Bands auch mal als Zwischenstopp unter der Woche genutzt werde – um einen freien Tag mal zu überbrücken.

Rahmenplan für 2025 steht

Dennoch: Um nicht ständig drauflegen zu müssen, sind eine gewisse Anzahl zahlender Zuschauer notwendig, neben Gage finanziert Faber auch immer noch eine Unterkunft und die Verpflegung der Musiker. „Über die Jahre haben wir daher auch eine Kasse angelegt, wenn mal ein Gig nicht so gut besucht ist“, erklärt Faber, der das Konzert-Veranstalten als Hobby betrachtet. 2025 wird sich bei FKK aber etwas ändern: Fabers Partner Krause steigt aus. „Ich gehe davon aus, dass ich dann die meisten Konzerte mit Sebastian Kolenda organisieren werde.“

Auch im kommenden Jahr soll das Erdgeschoss weiter bespielt werden, der Rahmenplan für 2025 steht bereits, er könnte mit „weniger ist mehr“ überschrieben werden. „Wir wollen das Ganze ein wenig anders aufbauen“, sagt Knauber. Heißt: Mehr Absprachen und Konzentration auf die angestammten, die etablierten Termine wie „Punk in den Mai“ (30. April) und „Schock-Rock“ (31. Oktober).

Weihnachtskonzert mit SEK

„Wir werden aber weiterhin auch Konzerte dazwischen anbieten“, ist sich Faber sicher. Zumal sich auch neue Reihen etablieren: Nach der Premiere im vergangenen Dezember steht auch 2024 am 7. Dezember ein Konzert unter dem Label „Skank around the Christmas Tree“ auf dem Programm. Mit dabei sind wieder die Lokalmatadore vom Skaeinsatzkommando (SEK) sowie die Punkrocker von den Aliens, die unlängst ihren 30. Geburtstag feierten. Bei der Zweitauflage soll es nicht bleiben, das steht jetzt schon fest: Im Rahmenplan für 2025 ist die dritte Auflage schon vorgemerkt.

Info

Freitag, 11. Oktober, 19 Uhr: „This is Oi, Volume 2“: Oi-Punk mit Bands aus Frankreich (Rancoeur) und den Niederlanden (One Voice) sowie mit Foistlinge und Sarre Libre.

Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr: Geld et nelt, Mundart-Hiphip aus Landau, Support: 114 Thekenrap aus Zweibrücken

Dienstag, 22. Oktober, 20 Uhr: The Movement, Ska-Punkrock aus Dänemark

Donnerstag, 31. Oktober: „Schock-Rock“ mit drei Bands aus Saarbrücken und Landau, Bloody Nails, 20 Days Dull und Satanatics.