Eigentlich hätte es schon am jüngsten Wochenende so weit sein sollen. Jetzt kündigt die Stadt Zweibrücken die Wiedereröffnung der seit Monaten gesperrten Alten Ixheimer Straße für Donnerstag an.

Viele hatten es schon abgeschrieben, jetzt soll das Irish Pub in Pirmasens unter einer neuen Wirtin wieder öffnen. Und die Bierkarte wird auch erweitert.

Bei einer Befragung, wie man es mit dem Fahrradverkehr in der Stadt hält, hat Zweibrücken anno 2020 schlecht abgeschnitten. Seither hat sich offenbar nicht viel verbessert.

Und auch in Pirmasens sieht es für Radfahrer an manchen stellen nicht so gut aus. Zuweilen werden die sogar von Ampeln diskriminiert.

110 Stockwerke, 415 Höhenmeter: Feuerwehrmänner in der Verbandsgemeinde Waldfischbach zu Ehren der Opfer des 11. September ganz viele Treppen gelaufen. In voller Montur.

Bei den Landfrauen in der Südwestpfalz endet eine Ära. Nach 21 Jahren hat sich Beate Schnur vom Vorsitz zurückgezogen. Ihre Nachfolgerin ist Heike Bißbort aus Windsberg.

Seine verspätete Hochzeitsreise hat ein Ehepaar zusammen mit zwei Eseln, einer Freundin zu Fuß von Speyer bis nach Hornbach geführt. Unterwegs gab’s eine ganze Menge zu erleben.

Er war ein Bild von einem Fürsten, aber auch ein ganz schöner Geheimniskrämer: Unser Mundart-Autor hat sich seine Gedanken über Herzog Christian IV. gemacht, der diese Woche seinen 300. Geburtstag hätte.