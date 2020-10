Ein psychisch kranker Mann hat am Dienstagnachmittag, 27. Oktober, Passanten im Saarbrücker Stadtteil Burbach mit einem gezückten Teppichmesser in Schrecken versetzt. Zunächst rief eine Frau auf der Burbacher Polizeiinspektion an und sagte, dass sie nahe des Malstatter Marktes von einem unbekannten, psychisch auffällig wirkenden Mann um eine Zigarette „angeschnorrt“ worden sei. Als sie ihm antwortete, dass sie keine Zigaretten habe, habe der Mann das Cuttermesser gezogen, sich aufgeregt und mit Straftaten gegen andere Menschen gedroht. Wenig später berichtete ein weiterer Passant von einem Mann, der schreiend mit einem Teppichmesser umherfuchtele. Die Polizei machte den Gesuchten ausfindig, entwaffnete und nahm ihn in Gewahrsam, bevor Schlimmeres passieren konnte. Ein Arzt bescheinigte dem 52-Jährigen eine akute psychische Erkrankung, die ihn zur erheblichen Gefahr für andere Menschen mache. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.