Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Prozess gegen den 28-jährigen Angeklagten aus Zweibrücken, der im Sommer 2019 und Herbst 2020 in Zweibrücken mehrere Autodiebstähle begangnen, Einbrüche versucht und sich mit der Zweibrücker Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert haben soll, erschienen am Freitag vor der Großen Strafkammer in Zweibrücken zwei Gefängnismediziner als Zeugen.

Verteidiger Robert Münch will wisse, ob sein Schützling an Schizophrenie leidet und er möglicherweise für die vorgeworfenen Straftaten schuldunfähig sein