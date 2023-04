Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am dritten Tag des Vergewaltigungsprozesses gegen zwei ehemalige Soldaten der Zweibrücker Kaserne hörte die sechste Strafkammer beim Landgericht am Donnerstag mehrere Zeugen an.

Die beiden 29-Jährigen sollen in der Nacht zum 13. Juni 2018 eine damals 19-jährige Kameradin aus ihrer Kompanie nach einer Kneipentour in Zweibrücken vergewaltigt haben.