Seit Mittwoch, 9 Uhr, muss sich ein 35-jähriger Zweibrücker vor dem Landgericht Zweibrücken wegen Totschlags verantworten. Im August soll der Mann einen 40-Jährigen durch einen Stich mit einem Küchenmesser in die Brust so schwer verletzt haben, dass das Opfer kurze Zeit später auf der Straße verblutete. Die Tat ereignete sich in der Wohnung des Angeklagten, die genauen Umstände soll nun die Hauptverhandlung klären. Den Vorsitz der Großen Strafkammer führt Richterin Susanne Thomas. Die Staatsanwaltschaft hatte im November Anklage erhoben. Die Verhandlung begann am Morgen mit der Verlesung der Anklage, im Laufe des Tages werden auch Zeugen gehört. Wegen der Corona-Auflagen sind nur zehn Zuhörer im Gerichtssaal zugelassen. Wird der Mann wegen Totschlags verurteilt, drohen ihm mindestens fünf Jahre Gefängnis. Der Angeklagte war Mitte August, unmittelbar nach der Tat, verhaftet worden und saß seitdem in Untersuchungshaft.