Das Verfahren gegen die vier Angeklagten wegen Drogenhandels am Landgericht kommt schleppend in Gang. Als Mammutprozess angekündigt, geht es quälend langsam voran. An allen fünf Verhandlungstagen bisher wurde nicht unter 20 Minuten Verspätung begonnen – auch zum Ärger der Pflichtverteidiger, die weite Anfahrtstrecken haben.

Bisher haben Zuhörer lediglich etwas über den privaten Werdegang der Angeklagten erfahren. Offenbar sind die Rechtsanwälte noch nicht umfänglich über Details der Anklageschrift informiert. Dies wurde bei der Verhandlung am Mittwoch deutlich, als sich drei Rechtsanwälte über Formalien bezüglich der Aussagegenehmigung eines Kriminalbeamten aus Kaiserslautern uneins mit der Vorsitzenden Richterin Susanne Thomas zeigten.

Grundsätzlich unterliegen Polizisten einer Schweigepflicht über ihre Ermittlungen. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, bedürfen sie der Aussagegenehmigung ihres Vorgesetzten, in diesem Fall des Polizeipräsidenten von Kaiserslautern. Aber auch diese Genehmigung ist unter dem Aspekt von polizeitaktischen Erwägungen nicht umfassend. Es ist der Bewertung des Beamten überlassen, ob er bei einer Verhandlung Fragen unbeantwortet lassen kann – zum Ärger der Verteidiger. Offenbar stochern sie im juristischen Nebel und versuchen, Zeugen zu verunsichern.

So auch bei der Verhandlung am Mittwoch, als ein Kriminalbeamter aus Kaiserslautern, ein sogenannter Vertrauensperson-Führer, Angaben machen sollte. Mit Fangfragen versuchte ein Anwalt, doch Details über eine V-Person zu erfragen. Dies scheiterte jedoch an der Versiertheit des Kriminalhauptkommissars: Mit einem Lächeln und leichtem Schulterzucken ließ er die Fragen unbeantwortet. V-Personen arbeiten mit den Ermittlungsbehörden zusammen und liefern Hinweise insbesondere über Personen, die in Drogengeschäfte verwickelt sind. Im Gegensatz dazu gibt es die Informanten, die bei operativen Maßnahmen nicht zum Einsatz kommen.

Die große Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken verhandelt derzeit gegen vier mutmaßliche Bandenmitglieder (23, 29, 30, und 35 Jahre alt) aus Kaiserslautern, die von Sommer 2018 bis zur Festnahme im November 2020 gewerbsmäßig und kiloweise mit Amphetamin, Kokain und Marihuana gehandelt haben sollen. Sie sollen dabei mehr als zwei Millionen Euro eingenommen haben. Die vier sind Teil einer „hierarchischen Bandenstruktur, die den Rauschgifthandel organisiert und arbeitsteilig betrieben haben“, so die Anklage.

Insgesamt müssen sich neun Angeklagte dem Prozess stellen. Aus räumlichen Gründen wurden die Verfahren gegen zwei und drei weitere Angeklagte abgetrennt. Für das Verfahren sind 75 Verhandlungstage angesetzt.