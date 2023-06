Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im großen Stil sollen sie Marihuana sowie Kokain beschafft und an Abnehmer in Zweibrücken, in der Westpfalz und im Saarpfalz-Kreis weiterverkauft haben. Am Montag begann am Landgericht Zweibrücken der Prozess gegen vier Männer. Der Vorwurf lautet auf „bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“.

Die vier angeklagten Westpfälzer – 35, 30, 29 und 23 Jahre alt – sind nach Ansicht der Staatsanwaltschaft führende Köpfe eines Netzwerks organisierter