Am Mittwoch, 29. September, beginnt am Saarbrücker Landgericht der Strafprozess gegen den früheren Homburger Bürgermeister Klaus Roth (CDU). Der Ex-Kommunalpolitiker sieht sich dem Vorwurf des Betrugs in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit Bestechlichkeit und Untreue ausgesetzt. Bislang sind 18 Prozesstermine bis zum 30. März 2022 geplant. Parallele Verfahren gegen zwei weitere Beschuldigte wurden gegen Geldauflage vorläufig eingestellt.