Zwischen 400 und 500 Menschen demonstrierten am Samstag auf dem Unteren Schlossplatz in Pirmasens gegen Rechtsextremismus. Das Echo auf die Einladung war stärker als erwartet.

Das Zweibrücker Kino Cinema Europa war vergangene Woche mehrere Tage geschlossen. Nicht nur wegen des Wetters.

Es waren rund 300 Gäste, die am Freitagabend zum Neujahrsempfang des Landkreises Südwestpfalz in die Hornbacher Pirminiushalle kamen. Dass weniger Leute als sonst kamen, mag auch an den winterlichen Witterungsbedingungen gelegen haben. Landrätin Susanne Ganster wollte trotz leerer Kreiskasse Zuversicht verbreiten.

Am Samstagabend hat ein Jugendlicher in der Eishalle randaliert, weil er aus der Eisdisco geworfen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 50-jähriger Mann am Samstag zwischen Lemberg und Salzwoog einen Unfall gebaut. Sein Alkoholpegel: 3,4 Promille.

Jeden Tag fahren 80 Laster durch Rimschweiler. Ob das zu viele sind, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Manchmal hat es etwas Gutes, dass Bauprojekte in Deutschland länger dauern: Weil die Kindergartensanierung in Herschberg viel Vorbereitungszeit braucht, ist der Kindergarten noch nicht in die Herschberger Bürgerhalle umgezogen. „Fasnacht dahoam“ konnten so die Herschberger Narren feiern.