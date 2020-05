Die Aufsichtsbehörde hat die Hoffnung aufgegeben, dass aus der Weißen Kaserne jemals wird, was es hätte werden sollen: ein ökologisches Vorzeige-Quartier, ein Leuchtturmprojekt, eine vorbildliche Umnutzung eines ehemaligen Militärgeländes. Der Stadtrat folgt dem Drängen der Aufsicht und zieht einen Schlussstrich. Seit 17 Jahren ist dort nichts Entscheidendes mehr passiert.

Unter das Vorhaben Weiße Kaserne wird vorerst ein Schlussstrich gezogen – zumindest, was die städtebauliche Sanierung und damit einhergehende Fördermittel angeht. Darüber wurde der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch informiert. „Wir können nicht dauerhaft Steuergeld blockieren für ein Projekt, das sich nicht weiterbewegt“, brachte es Oberbürgermeister Marold Wosnitza auf dem Punkt.

Laut Stadtplaner Harald Ehrmann hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier die Stadt schriftlich aufgefordert, das Sanierungsgebiet umgehend formell abzuschließen. Die ADD berufe sich dabei unter anderem auf das Baugesetzbuch, laut dem Sanierungsverfahren zügig umzusetzen sind, maximal innerhalb von 15 Jahren. Dieser Zeitraum sei längst überschritten.

Lediglich zwei bauliche Maßnahmen hat der Besitzer der früheren Kaserne, Bernd Hummel, laut Ehrmann bislang umgesetzt: die Modernisierung der Kommandantur an der Oselbachstraße und den Abriss eines benachbarten Kasernengebäudes zum Bahneinschnitt hin. Beides sei 2003 passiert – mit Städtebaufördermitteln –, seitdem nichts mehr.

Für das rund fünf Hektar umfassende Kasernengelände mitten in der Stadt, das als Denkmalzone eingestuft ist, gibt es laut Ehrmann einen rechtskräftigen Bebauungsplan. In der Druckvorlage für den Stadtrat waren Gebäude eingezeichnet, „die stehen heute noch nicht, könnten aber laut dem Bebauungsplan so stehen“.

Zuvor hatte Ehrmann die seit Jahrzehnten stockende Entwicklung des Geländes – Wosnitza sprach von einer „langen Geschichte mit frustrierendem Ausgang“ – noch mal dargestellt, vom Verkauf an Bernd Hummel 1997 bis zu letztlich auch gescheiterten Plänen, die Investoren Anfang vergangenen Jahres präsentierten. Nun habe man die ADD nicht länger hinhalten können, so Wosnitza.

Norbert Pohlmann (Grüne) wollte wissen, ob mit der Abschlussrechnung die Chance auf weitere Fördermittel, etwa wenn neue Investoren auf den Plan träten, für alle Ewigkeit vertan ist. Stadtplaner Ehrmann verneinte das, man könne neue, veränderte Anträge stellen. Dirk Schneider (Fraktion Bürgernah) fragte, für wann man mit einem Verkauf und einer Lösung für die Weiße Kaserne rechnen könne. Dazu sagte Wosnitza nur, dass es weitere Gespräche mit Hummel zur Entwicklung des Geländes gegeben habe, aus denen man folgern könne, „dass es nicht einfacher wird“.

Hummel war Mitte der 90er Jahre mit dem Plan angetreten, aus der Weißen Kaserne, die er für 900 000 Mark gekauft hatte, ein „Quartier ecologique“, ein ökologisches Stadtviertel, mit Wohnungen, Büros, Praxen, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen zu machen. 2005 sagte der damalige Bauamtsleiter Gebhard Morscher: „Das ökologische Viertel kann als gestorben betrachtet werden. Man kann froh sein, wenn die Kasernengebäude überhaupt einer neuen Nutzung zugeführt werden.” Bis dato ist das lediglich bei der Kommandantur der Fall.