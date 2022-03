Das neue Programm für das grenzüberschreitende Festival Euroclassic steht fest. Das erste Konzert findet am 27. August statt. Vor dem Hintergrund des aktuellen Weltgeschehens und dem Motto der Festival-Saison 2022 ist die kommende Spielzeit nicht ohne Risiko. Und Corona gibt’s ja auch noch.

Der Kompass dreht sich weiter: Vergangenes Jahr strahlten die Nordlichter, dieses Jahr soll Ostwind wehen. Letzteres ist die Überschrift, unter der alle Veranstaltungen der kommenden Euroclassic-Spielzeit stehen. Am 27. August wird das grenzüberschreitende Festival vom Landesjugendchor Rheinland-Pfalz in der Kirche St. Laurentius in Contwig mit einem A-Cappella-Programm eröffnet. Den Schlusspunkt markiert ein Chor, der russische Volkslieder singt, allerdings in Österreich ansässig ist: Die Original Bolschoi Don Kosaken singen am 30. Oktober in der Zweibrücker Festhalle. Insgesamt sind 26 Konzerte geplant, davon finden sieben in Zweibrücken statt, sechs in Pirmasens, zwei in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, vier in Blieskastel und sieben im Bitscher Land.

Ein Höhepunkt des Festivals soll das Konzert mit dem Fingerstyle-Gitarristen Alexandr Misko sein. Der 24-jährige Russe hat es im Internet innerhalb von kurzer Zeit zu großer Popularität gebracht. Er hat originelle Versionen der Hits „Africa“ von Toto und „Wonderful Tonight“ von Eric Clapton zu bieten. Misko hat bereits fünf Soloalben veröffentlicht und macht den Zweibrücker Auftakt des Festivals am 3. September in der Alten Feuerwache.

In Pirmasens geht’s drei Tage später los: Am 6. September kommt das Frank Dupree Trio in die Festhalle. Der Pirmasenser Anteil ist ein Gemeinschaftswerk der ehemaligen Sachgebietsleiterin Kultur Sonja Mäß, ihrem vor Kurzem aus dem Amt geschiedenen Nachfolger Giuseppe Scorzelli und Heike Wittmer, die den Posten aktuell kommissarisch bekleidet.

Situation in Osteuropa wird genau beobachtet

Die Veranstalter sind sich des Risikos bewusst, das das Festival-Thema mit sich bringt. Neben Misko sollen viele andere russische Künstler im Herbst in der Grenzregion zu Gast sein. „Es ist allerdings keine Kooperation mit einer staatlichen Kultureinrichtung Russlands vorgesehen“, macht der Zweibrücker Kulturamtsleiter und Festival-Projektleiter Thilo Huble deutlich. „Die Zusammenarbeit beschränkt sich auf freie Kulturschaffende.“ Dennoch müsse man die Situation in Osteuropa bis in den Herbst hinein genau beobachten. Ob es letztlich vielleicht Künstler gebe, die aufgrund der politischen Situation nicht ausreisen dürfen, könne nicht ausgeschlossen werden.

„Wir sollten uns jedoch auch vor Augen halten, wie gut wir es haben und uns dementsprechend glücklich schätzen, dass wir ein solches Festival ausrichten können“, sagt Björn Bernhard, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, mit Blick auf die kommende Spielzeit. Die Festival-Organisatoren bewahren sich den positiven Blick, setzen auf den verbindenden Charakter der Musik und sehen die Ausrichtung des Festivals außerdem als einen Akt der Solidarität. Das Thema „Ostwind“ nicht zu bespielen, hat laut Thilo Huble nie zur Debatte gestanden.

Der Vorverkauf startet am Freitag

Der Vorverkauf startet bereits am Freitag, 1. April, über die Festival-Homepage www.festival-euroclassic.eu. Alternativ können die Karten über Ticket regional und an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Das gedruckte Gesamtprogramm ist voraussichtlich ab 15. Mai bei den beteiligten Kommunen erhältlich – in zweisprachiger Fassung. Ähnlich wie das Geschehen in Osteuropa wird man Corona im Auge behalten: „Natürlich ist die Pandemie noch da, und wir wissen nicht, was uns da im Herbst erwartet“, sagt Thilo Huble. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das Festival 2022 relativ problemlos durchführen können.“ Auf kurzfristige Veränderungen seien die Veranstalter vorbereitet.

Zweibrücken

Alexandr Misko, Gitarre

3. September

Intrada, Vokalensemble

15. September

Moka Efti Orchestra

17. September

Karat, Rockband

30. September

Arundos Quintett

21. Oktober

Jan Josef Liefers & Band

23. Oktober

Original Bolschoi Don Kosaken

30. Oktober

Zweibrücken-Land

Contwig: Landesjugendchor RLP

27. August

Hornbach: Labyrinthus, Ensemble

16. September

Pirmasens

Frank Dupree Trio

6. September

Euroclassic Festivalorchester

11. September

Phoenix Foundation, Bigband

24. September

Ex-semble, Chor

1. Oktober

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

15. Oktober

„In 80 Tagen um die Welt“, Revue

29. Oktober

Blieskastel

„Moving Shadows“, Show

10. September

A-Cappella-Nacht

2. Oktober

Collegium Vocale

9. Oktober

Halva, Ensemble

22. Oktober

Bitscher Land

Obergailbach: Adastra Quartett

11. September

Montbronn: Zizal, Klezmer

23. September

Lemberg: Ronot & Rouinvy

30. September

Loutzviller: Duo Raskovnik

7. Oktober

Rahling: Fuz Jazz Quartet

15. Okober

Bitsch: Violons Barbares

22. Oktober

Petit Rederching: Compagnie les Aéronotes

29. Oktober