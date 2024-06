Dass das Neunkircher Stadtfest ausgerechnet dieses Wochenende stattfindet, dürfte vor allem die Fußballfans freuen: Diesen Samstag, 29. Juni, gibt es nun auch ein Public Viewing zum deutschen EM-Spiel. Das teilt die Pressestelle der Stadt mit. Nach dem Einzug der deutschen Fußballnationalmannschaft ins EM-Achtelfinale habe sich die Neunkircher Kulturgesellschaft gemeinsam mit Oberbürgermeister (OB) Jörg Aumann (SPD) dazu entschieden, das Spiel Deutschland gegen Dänemark am Samstag zu übertragen. Das Public Viewing beginnt um 21 Uhr. Auf dem Stummplatz können es alle zusammen auf einer zehn Quadratmeter großen LED-Leinwand sehen. Das Neunkircher Stadtfest findet, wie bereits berichtet, an diesem Freitag, 28. Juni und am Samstag, 29. Juni, statt. Es gibt ein Kinderprogramm und Live-Musik auf den drei Bühnen am Stummplatz, am Hammergraben und an den Bliesterrassen.