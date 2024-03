Mehr als zehn Millionen Euro hat Profine in den vergangenen Monaten in den Standort Pirmasens investiert. Über allem steht die Vision, den Fensterprofilhersteller so nachhaltig wie möglich aufzustellen.

Im Frühjahr geht der Umbau der Hauptstraße zwischen Pfarrgasse und Sandstraße los. Wann genau, das wird noch mit den Firmen besprochen, die im März den Auftrag erhalten. Offen bleibt, was mit dem ehemaligen Presentshop passiert.

Bei den GEZ-Gebühren versteht der Behördenapparat keinen Spaß. Das muss derzeit ein Pirmasenser erleben, der die Summe von 841 Euro an Rundfunkgebühren auflaufen ließ. Jetzt droht die Zwangsvollstreckung und die will die Stadtverwaltung auch durchsetzen.

Julius Cäsar ist Schuld daran, dass Wilhelmina Emily Merel erst in vier Jahren „echten“ Geburtstag feiern kann: Sie ist eines von drei Schaltjahrbabys im Pirmasenser Krankenhaus.

Seit zwölf Jahren wird der Ausbau der L499, der Ortsdurchfahrt von Heltersberg geplant. Gebaut wird voraussichtlich bis Ende 2025. Die Baumaßnahme hat erhebliche Auswirkungen auf alle. Was sie wissen müssen.

Treffen sich zwei Jäger. Der eine bezeichnet den anderen als „Jagdstörer“. Der will das nicht auf sich sitzen lassen und klagt auf eine Entschuldigung. Kein Witz, sondern ein Zivilprozess vor dem Amtsgericht.

Der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Tobias Dreßler und Thomas Engel aus Thaleischweiler-Fröschen sind die Spitzenkandidaten der CDU für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben im Juni.

Betagte Erfweiler Bürger erhalten künftig nur noch alle fünf Jahre Besuch vom Bürgermeister. Warum das so ist.

Der Prozess gegen einen 63-Jährigen, der seinen Nachbarn mit zwei Messerstichen schwer verletzt haben soll, neigt sich dem Ende zu. Die Staatsanwaltschaft fordert eine langjährige Haftstrafe. Die Verteidigung beurteilt die Ereignisse gänzlich anders.

Sowohl die katholische Kirche als auch der Kirchenchor feiern in diesem Jahr Jubiläum. Der Chor hat sogar schon einige Jahre mehr auf dem Buckel als das Gotteshaus. Warum der Chor mehrheitlich lateinische Lieder singt und wie es zum Besuch des Radios kam.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt der Stadt Zweibrücken 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll in fünf genau festgelegte Klimaschutzmaßnahmen gesteckt werden.