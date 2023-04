Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hey, Sie da! Ja, genau Sie da mit der Schiebermütze! Also das geht doch so nicht. Aber ganz und gar geht das so nicht. Sie gehen jetzt sofort hin und reißen das Granitpflaster, das Sie am vergangenen