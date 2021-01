Weil der Fußball-Regionalligist FC Homburg seine Ligaspiele bis auf Weiteres nur vor Geisterkulisse austragen darf, bietet er für seine Heimspiele jetzt einen neuen gebührenpflichtigen Livestream-Dienst bis Saisonende. Den Auftakt macht die Partie am Samstag, 9. Januar, 14 Uhr, gegen den Bahlinger SC. Die Übertragung der ersten beiden Heimspiele 2021 gegen Bahlingen und den SC Freiburg II kostet jeweils fünf Euro. In Kooperation mit der Leagues GmbH werden die FCH-Heimspiele im Waldstadion in HD-Qualität gestreamt. Mit Einblendungen wie Spielstand und Auswechslungen, Wiederholung von Szenen und Live-Kommentar. Das Angebot gilt nur für die Heimspiele und vorerst bis Saisonende. Zu den Auswärtsspielen wird versucht, kostenlose Livestreams über die FCH-Seite auf Youtube zu organisieren. Die endgültigen Preise für die weiteren Heimspiel-Übertragungen der Restsaison 2020/21 sollen nächste Woche vor dem Spiel gegen Kickers Offenbach bekanntgegeben werden. Es soll auch Dauertickets geben. Übertragungen können im Vorfeld über https://www.the-leagues.com/FCH gebucht und später verfolgt werden. Eine Verrechnung von gekauften Dauerkarten für den Stadionbesuch mit dem Livestream-Angebot wird nicht angeboten. Dauerkarteninhaber können jedoch ab Februar eine Erstattung beantragen.