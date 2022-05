Die privaten Haushalte in Zweibrücken hatten im Jahr 2019 ein verfügbares Einkommen von zusammen 728 Millionen Euro. Gegenüber dem Jahr 2018 ist dies statistisch ein Anstieg um 2,6 Prozent und gegenüber 2009 von 19,9 Prozent. Je Einwohner bedeutete dies ein verfügbares Einkommen von 21.273 Euro. Der Landesdurchschnitt unter den kreisfreien Städten liegt bei 21.904 Euro. Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems ermittelt und jetzt in seinem Jahrbuch veröffentlicht.