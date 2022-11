In der Neunkircher Zoostraße ist am Montagvormittag ein Pritschenwagen eine Böschung hinuntergestürzt. Wie die Feuerwehr berichtet, musste sie die beiden eingeschlossenen Insassen aus dem Wagen befreien. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Männer, 30 und 36 und Jahre alt, waren in der Straße in unmittelbarer Nähe des Neunkircher Zoos mit ihrem VW-Pritschenwagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kippte auf die Seite. Feuerwehrleute mussten zunächst den umgekippten Pritschenwagen sichern, bevor sie über eine Leiter die steile Böschung zu den beiden Eingeschlossenen hinabsteigen konnten. Mit einer Spezialsäge wurde die große Windschutzscheibe herausgeschnitten. Bis zum Eintreffen einer Bergungsfirma sicherte die Feuerwehr den Pritschenwagen mit einer Seilwinde. Nach zwei Stunden konnte die Zoostraße für den Verkehr wieder freigegeben werden.