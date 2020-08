Die Zweibrücker Künstlergruppe Prisma kehrt zu ihren Wurzeln zurück und gestaltet ein Kollektivbild. Am Samstag, 15. August, ab 11 Uhr kann man sie dabei beobachten. Gemalt wird bei der Firma Bauwerk Kompetenz auf dem Flugplatz (Straßburger Ring 21/Ecke Göteborger Straße). Raymond David, Peter Hudlet, Artur Mann und Klaus Wingerter arbeiten gemeinsam an mehreren Bildern im Format ein Meter mal 1,20 Meter. Sie beginnen um 11 Uhr und wollen gegen 15 Uhr fertig sein.

Ein Gemeinschaftswerk – das Fries am Zweibrücker City-Outlet – war 2012 das erste Coll-Art von Prisma. 2018 beim Stadtfest gestalteten die Künstler gemeinsam eine Skulptur, auch dabei konnte man ihnen zusehen und Fragen stellen. Diesmal sind jedoch die aktuellen Abstandsregeln dabei einzuhalten. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Am Freitag den 21. August, 18 Uhr eröffnen die Prisma-Künstler am gleichen Ort ihre neue Ausstellung „Prisma Sommerschau 2020“ mit den Coll-Art-Werken sowie Skulpturen und Bildern von Betina Knerr, Raymond David, Hermann Weis, Artur Mann, Peter Hudlet.