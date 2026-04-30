Am Samstag, 9. Mai, findet in der Ludwigstraße in der St. Ingberter Fußgängerzone erstmals ein Bier- und Streetfood-Festival statt. Es heißt „Das Ludwig“ und bietet ab 12 Uhr neben Spezialitäten aus anderen Ländern auch Biere von acht lokalen Brauereien und Live-Musik. Dabei ist unter anderem von der Homburger Karlsberg-Brauerei das „Becker’s Bier“ oder Craft Beer von der St. Ingberter Brauerei IGBier. „Die Idee dazu entstand in Kooperation mit der Stadtverwaltung und knüpft an die lange Brautradition der Mittelstadt an“, sagt Stadtsprecher Florian Jung. Veranstalter sind die lokalen Brauereien zusammen mit der Stadt St. Ingbert.