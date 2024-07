In der ersten Sitzung des neugewählten Zweibrücker Stadtrats formulierte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwochabend den Anspruch, „dass wir am Ende der Legislaturperiode von uns sagen können, wir haben unsere Stadt ein Stück besser und liebenswerter gemacht“. Von den 40 Ratsmitgliedern und dem Stadtvorstand werde erwartet, „dass wir stets zum Wohle Zweibrückens handeln und entscheiden“. Fünf „spannende Jahre“ stünden bevor, in denen es „viele Baustellen“ anzugehen gelte. Als Beispiele nannte Wosnitza das Gelände der ehemaligen Parkbrauerei, das ehemalige Evangelische Krankenhaus und die Bahnverbindung nach Homburg. Der Oberbürgermeister rief die Ratsmitglieder zur guten und konstruktiven Zusammenarbeit auf, über Parteigrenzen hinweg.

Zehn Neue sind in das Gremium eingezogen. Seit Mittwoch sind nun auch Marcel de Gruisbourne und Julian Wilhelm (CDU), Simon Nikolaus und Rebecca Wendel (SPD), Moritz Bächle, Christian Hofer, Martin Krämer und Dieter Roeskens (AfD) sowie Julia Igel (Grüne) und Erika Watson (FDP) Mitglieder des Zweibrücker Stadtrats.