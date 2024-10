Sie sind gute Vorbilder: Drei der zehn Geehrten kamen aus dem Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken.

Am Samstag wurden in der Museumsloge im Fritz-Walter-Stadion auf dem Kaiserslauterer Betzenberg die Preisträger der Aktion „Fair ist mehr“ ausgezeichnet. Gleich drei der zehn Preisträger kommen aus dem Fußballkreis Pirmasens/ Zweibrücken. Thomas Bergmann, der neue Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV), händigte die Urkunden an Raphael Alt ( SV Ixheim), Yannik Bullinger ( FK Pirmasens) und Sven Heilmann (SC Stambach) aus.

Raphael Alt, C-Jugendtrainer mit C-Lizenz beim SV Ixheim, hatte in einem Match seiner Jungs das eigene Team freiwillig um einen Spieler minimiert, als in der gegnerischen Mannschaft ein verletzter Spieler nicht mehr ersetzt werden konnte. „Raphael Alt war sich seiner Vorbildfunktion bewusst und entschied sich, einen Spieler runterzunehmen, um ein faires Spiel gestalten zu können“, hieß es in der offiziellen Begründung.

Yannik Bullinger war in der vorigen Saison Mannschaftsarzt des FK Pirmasens und mit diesem zu einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Quierschied gefahren, als ein 14-jähriger Junge mitten im Spiel sehr hart von einem Ball im Gesicht getroffen worden war. Bullinger leistete sofort Erste Hilfe. „Sein Verhalten hat sowohl die Zuschauer als auch den Schiedsrichter beeindruckt, da hier eine allgemeine Erstversorgung für alle Beteiligten, egal welcher Mannschaftszugehörigkeit, gewährleistet wurde. So soll es sein!“, lautete die Begründung des SWFV.

Wenn der Ball doch nicht im Tor war ...

Sven Heilmann wiederum erwies sich beim Hallenfußballturnier der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land als großer Sportsmann, als er im Finale gegen den SV Battweiler dem Schiedsrichter zu verstehen gegeben hatte, dass der Ball, den der Unparteiische im Tor gesehen hatte, durch ein Loch im Netz darin gelandet war. Der Treffer wurde zurückgenommen. Der SC Stambach, für den Heilmann am Ball war, verlor das Endspiel letztlich mit 0:1.

Auch Weltschiedsrichter Markus Merk war bei der „Fair ist mehr“-Schlussveranstaltung auf dem Betze mit dabei, zeigte sich begeistert und sagte: „Ich bin sehr froh, heute dabei sein zu dürfen und so viele Menschen kennenzulernen, die sich für fairen Sport und soziale Zwecke einsetzen.“